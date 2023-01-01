В Пермском крае четвёртые сутки ищут заблудившегося в лесу 36-летнего мужчину Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках 36-летнего Рената Сабирова

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках 36-летнего Рената Сабирова. Он пропал 8 августа во время прогулки у пос. Серебрянка Гайснкого МО Прикамья. Сообщается, что мужчина плохо ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Поиски идут в лесу. Известно, что мужчина передвигался на чёрном велосипеде, следы протектора видели в 12 км от посёлка, но следов самого Рената до сих пор не обнаружено.

Сестра потерявшегося также просит добровольцев о помощи. Чтобы прочесать лесной массив, нужно больше людей, сообщила женщина изданию «КП-Пермь».

Приметы пропавшего: рост 154 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет: черная толстовка с капюшоном с желтым рисунком на груди, черные трико, черные кроссовки с белой подошвой. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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