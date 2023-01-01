С 18 по 20 августа в Перми отключат воду в тысяче домов Коммунальный оператор опубликовал адреса Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», в уикэнд 18-20 августа в Перми ожидаются планово-ремонтные работы на инфраструктуре коммунального оператора в разных частях города, которые приведут к массовому отключению зданий от водоснабжения. По предварительным данным, без воды или с пониженным давлением воды в сети могут остаться более 1 тыс. домов.

Так, в связи планово-ремонтными работами по адресу: Пермь, ул. 1905 года, 12, 18 августа с 10:00 до 19:00 перебои с водоснабжением возможны по следующим адресам:

ул. 1905 года, 4, 5, 6, 8,10, 14, 18;

ул. Лифанова, 21, 23;

ул. Пролетарская, 18;

ул. Смирнова, 12.

Самые масштабные отключения принесут планово-ремонтные работы по адресу: Пермь, ул. Моторостроителей, 21, к. 1. Воды не будет с 06:00 19 августа до 06.00 20 августа в домах:

Планово-ремонтные работы на ул. Геологов, 4 приведут к перебоям с водоснабжением с 09:00 до 20:00 19 августа по адресам:

ул. Гелогов, 3, 4А, 5, 7, 9;

ул. Беляева, 39, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 47, 49, 51, 51А;

ул. Леонова, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50;

ул. Власова, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37.

В воскресенье, 20 августа, с 08:00 до 23:00 из-за ремонта на ул. КИМ, 45 воды не будет в домах:

ул. Грачёва, 12, 19;

ул. Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22;

ул. Ииженерная, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А,10, 12, 14, 15, 17, 18;

ул. КИМ, 2, 17, 19, 51, 53, 55, 57, 60Б, 63, 64, 69, 75, 77;

ул. Лебедева, 13, 9;

ул. Металлистов, 21;

ул. Быстрых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 17;

ул. Никольская, 12;

ул. Хрустальная, 28, 30, 32, 34;

ул. Циолковского, 19, 23;

ул. Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27.

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