С 18 по 20 августа в Перми отключат воду в тысяче домов
Коммунальный оператор опубликовал адреса
Как сообщили в пресс-службе компании «Новогор-Прикамье», в уикэнд 18-20 августа в Перми ожидаются планово-ремонтные работы на инфраструктуре коммунального оператора в разных частях города, которые приведут к массовому отключению зданий от водоснабжения. По предварительным данным, без воды или с пониженным давлением воды в сети могут остаться более 1 тыс. домов.
Так, в связи планово-ремонтными работами по адресу: Пермь, ул. 1905 года, 12, 18 августа с 10:00 до 19:00 перебои с водоснабжением возможны по следующим адресам:
ул. 1905 года, 4, 5, 6, 8,10, 14, 18;
ул. Лифанова, 21, 23;
ул. Пролетарская, 18;
ул. Смирнова, 12.
Самые масштабные отключения принесут планово-ремонтные работы по адресу: Пермь, ул. Моторостроителей, 21, к. 1. Воды не будет с 06:00 19 августа до 06.00 20 августа в домах:
Планово-ремонтные работы на ул. Геологов, 4 приведут к перебоям с водоснабжением с 09:00 до 20:00 19 августа по адресам:
ул. Гелогов, 3, 4А, 5, 7, 9;
ул. Беляева, 39, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 47, 49, 51, 51А;
ул. Леонова, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48А, 50;
ул. Власова, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 37.
В воскресенье, 20 августа, с 08:00 до 23:00 из-за ремонта на ул. КИМ, 45 воды не будет в домах:
ул. Грачёва, 12, 19;
ул. Индустриализации, 12, 14, 16, 18, 22;
ул. Ииженерная, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А,10, 12, 14, 15, 17, 18;
ул. КИМ, 2, 17, 19, 51, 53, 55, 57, 60Б, 63, 64, 69, 75, 77;
ул. Лебедева, 13, 9;
ул. Металлистов, 21;
ул. Быстрых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14А, 17;
ул. Никольская, 12;
ул. Хрустальная, 28, 30, 32, 34;
ул. Циолковского, 19, 23;
ул. Чехова, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27.
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