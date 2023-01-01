В Мотовилихе приступили к строительству военно-спортивной полосы препятствий Поделиться Твитнуть

ТОС Вышка-2 приступил к реализации проекта «Полоса препятствий «Высота», который является победителем грантов губернатора Пермского края. Он был придуман общественниками совместно с активистами «Союза ветеранов и участников боевых действий Чечни и военной службы».

Проект предполагает строительство полосы препятствий на территории лога реки Малая Язовая (это район гимназии № 7).

Как сообщили в администрации Мотовилихинского района, уже заключён договор с подрядчиком на строительство полосы. Началось выравнивание участка и его планировка.

В течение августа — сентября здесь должны соорудить шесть препятствий: «Лабиринт», «Забор с наклонной доской», «Разрушенный мост», «Разрушенная лестница», «Стенка с двумя проломами», «Рукоход».

Открыть полосу должны в октябре. В этом месяце здесь планируется провести военно-спортивные соревнования среди учащихся школ и команд молодежи микрорайона.









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