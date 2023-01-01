С 12 по 16 августа в Прикамье сохранится высокая пожарная опасность Поделиться Твитнуть

Лесной пожар

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

По данным Пермского ЦГМС, с 12 по 16 августа в ряде территорий Пермского края сохранится высокая пожарная опасность (4 класс). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

При объявлении 4 класса жителям обычно запрещается въезжать на транспорте в границы лесничеств, за исключением проведения работ по договорам лесопользования. Также нельзя разводить костры, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

В случае обнаружения пожара жителям предписано немедленно сообщить о ЧП в пожарную охрану по номеру «101», принять меры по эвакуации людей и по тушению пожара в начальной стадии.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.