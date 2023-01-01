В Пермском крае у насильника несовершеннолетней арестовали автомобиль Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Пермского края, осуждённого за изнасилование несовершеннолетней, об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

59-летний мужчина из Частинского округа сейчас отбывает наказание за совершённое преступление. Кроме лишения свободы, он также был приговорён к выплате компенсации в размере 250 тыс. руб.

Так как дохода у осуждённого нет, приставы обратили взыскание на его имущество. Выяснилось, что у осуждённого есть автомобиль Renault Sandero Stepway, который родственники уже готовили к продаже. Им объяснили, что сделку можно будет провести только после выплаты всей суммы долга, так как автомобиль арестован. После этого на счёт Службы судебных приставов поступила необходимая сумма. Деньги переданы потерпевшей.





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