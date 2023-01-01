Андрей Стрельцов
«Звезда 2005» обыграла на выезде «Енисей»
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Матч 16-го тура Суперлиги пермская женская футбольная команда провела в Красноярске. Местный «Енисей» не смог оказать достойного сопротивления гостям. Уже к 19-й минуте София Шишкина отличилась дважды. В итоге победа «Звезды-2005» со счётом 2:0.
Эта победа стала восьмой для подопечных Елены Сусловой в этом сезоне. «звзеда-2005» по-прежнему находиться рядом с тройкой лидеров и следующую встречу проведёт на родном стадионе 19 августа. Соперником будет ЖФК «Рязань-ВДВ».
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