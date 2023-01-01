В Пермском крае выставлена на продажу база отдыха «Губаха Хаус» Цена — 15 млн рублей Поделиться Твитнуть

база отдыха «Губаха Хаус»

«Яндекс.Карты»

На сайте «Авито» опубликовано объявление о продаже в Пермском крае готового бизнеса — базы отдыха «Губаха Хаус». Цена — 14 млн 999 тыс. 999 руб.

В информации указано, что база отдыха построена в 2021 году на берегу реки Косьва рядом с всесезонным курортом «Губаха». Площадь базы — 200 соток (земля в собственности). На территории расположены три домика с современным дизайном, беседка с видом на реку, баня и купель, дом для персонала, ресепшен для встречи гостей. Въезд на территорию огорожен забором и автоматическими воротами, по периметру установлено видеонаблюдение. Оборудована парковка у каждого домика. Пробурена скважина, установлены септики.

Уникальность данного места заключается в расположении базы с видом на природный памятник — Кременное обнажение. Территория позволяет построить еще дома, благоустроить пляж, внедрить туристические маршруты на сапах, снегоходах, лодках.

Как сообщает автор объявления, бизнес продается в связи с переездом в другой регион.

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