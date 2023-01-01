Поиски 24-летнего жителя Кунгура, пропавшего пять дней назад, остановлены Поделиться Твитнуть

В Пермском крае остановлены поиски 24-летнего жителя Кунгура, пропавшего 7 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59». Волонтёры уточнили, что мужчина найден живым. Обстоятельства обнаружения не разглашаются.

Члены отряда поблагодарили всех откликнувшихся на просьбу о помощи в розыске и попросили снять ориентировки.

Ранее сообщалось, что отряд памяти Ирины Бухановой «Прикамье Поиск», который занимается поиском пропавших людей, попросил помощи через соцсети. Волонтёры сообщили, что у них возникли серьёзные трудности из-за поломки автомобиля. Нужны деньги на ремонт транспортного средства.





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