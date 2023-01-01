Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой просит помочь в ремонте автомобиля Поделиться Твитнуть

Поисковый отряд памяти Ирины Бухановой «Прикамье Поиск», который занимается поиском пропавших людей, попросил помощи через соцсети. Волонтёры сообщили, что у них возникли серьёзные трудности из-за поломки автомобиля. Нужны деньги на ремонт транспортного средства.

«Именно на нём мы осуществляем наши поисковые выезды в различные уголки Перми и Пермского края. Пока наш надёжный друг находится в ремонтной мастерской, мы ограничены в перемещениях, что серьёзно затрудняет нашу работу и возможность оперативно оказывать помощь нуждающимся, — говорится в информации. — Пожалуйста, помогите нам, сделайте взнос на ремонт автомобиля, чтобы наше движение поиска и спасения не прерывалось».

Куда можно перечислить пожертвования, рассказано на странице отряда ВКонтакте.

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