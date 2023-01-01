В Перми скончался мужчина, который упал с крыши пятиэтажного дома Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермяк, который в неадекватном состоянии в ночь на 11 августа бегал по крыше дома по ул. Конноармейской в краевом центре и сорвался вниз, скончался в больнице, сообщили сайту perm.aif.ru в управлении МВД по Перми.

Мужчине был 31 год. Очевидцы считают, что он находился под действием запрещённых веществ. По их словам, у погибшего с собой был нож. Полиция приехала ещё до несчастного случая, однако задержать местного жителя не успела.

В настоящее время выясняются обстоятельства и опрашиваются свидетели происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили правоохранители.

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