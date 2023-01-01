Алёна Бронникова Следователи начали проверки по фактам гибели троих детей в реках Пермского края Несчастные случаи произошли 9 и 10 августа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет Пермского края проводит доследственные проверки по факту трёх несчастных случаев на реках Кама, Очёр и Колва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стало известно, что за два дня, 9 и 10 августа, в Перми, Очёрском и Чердынском округах во время купания утонули трое детей. Подросткам было 12, 14 и 17 лет.

«В настоящее время проводятся необходимые проверочные действия, направленные на установление всех обстоятельств несчастных случаев. По результатам проверок следователями будут приняты законные и обоснованные решения», - сообщается на сайте краевого СУ СК РФ.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в местах отдыха у воды. Пермякам посоветовали не оставлять детей без присмотра, не заплывать на дальние дистанции, избегать переохлаждения и прыжков с высоты, а также во время отдыха у водоёма убедиться, что место для купания специально оборудовано.

Сегодня стало известно о том, что в Очёре пройдут похороны 12-летней девочки. Школьница утонула в реке, её пытались спасти, но не смогли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.