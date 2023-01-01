Сегодня в Пермском крае похоронят утонувшую 12-летнюю школьницу из Очёра Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пятницу, 11 августа, в Очёре Пермского края пройдут похороны 12-летней местной жительницы. Информация размещена в городском паблике.

Сообщается, что школьница утонула в реке. Её пытались спасти, но не смогли. Пост сопровождается обращением: «Мамочки, не отпускайте свои детей одних на речку!».

Напомним, 1 августа в Чусовом похоронили 15-летнего Вадима М., который ценой своей жизни спас тонувшую в реке 10-летнюю девочку. Она также находилась на берегу без сопровождения взрослых.

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