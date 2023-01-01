Сторонники ЧВК «Вагнер» призвали жителей Перми выйти на митинг в поддержку спецоперации
Акция согласована с городскими властями
Региональное представительство группы «Вагнер» пригласило сотрудников ЧВК, лиц, кто их поддерживает, и всех жителей Перми принять участие в митинге в поддержку специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации. Он состоится 12 августа в 12:00 у мемориала Добровольческому танковому корпусу. Об этом сообщается в группе «Вежливые люди» ВКонтакте.
«Вспомним наших павших братьев, — говорится в объявлении. — Наличие цветов для возложения, атрибутики компании, в том числе и флагов, приветствуется».
Также приветствуются флаги России, Пермского края, ВДВ, Морского флота и других армейских формирований и родов войск.
Организаторы сообщают, что митинг согласован с городской администрацией и силовыми ведомствами.
«Новому компаньону» в мэрии подтвердили информацию.
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