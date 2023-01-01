Сторонники ЧВК «Вагнер» призвали жителей Перми выйти на митинг в поддержку спецоперации Акция согласована с городскими властями Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Региональное представительство группы «Вагнер» пригласило сотрудников ЧВК, лиц, кто их поддерживает, и всех жителей Перми принять участие в митинге в поддержку специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации. Он состоится 12 августа в 12:00 у мемориала Добровольческому танковому корпусу. Об этом сообщается в группе «Вежливые люди» ВКонтакте.

«Вспомним наших павших братьев, — говорится в объявлении. — Наличие цветов для возложения, атрибутики компании, в том числе и флагов, приветствуется».

Также приветствуются флаги России, Пермского края, ВДВ, Морского флота и других армейских формирований и родов войск.

Организаторы сообщают, что митинг согласован с городской администрацией и силовыми ведомствами.

«Новому компаньону» в мэрии подтвердили информацию.

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