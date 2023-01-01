В Перми 11 августа закрывается вход на эспланаду Идёт подготовка к фестивалю уличных театров «Флюгер» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в связи с подготовкой к фестивалю уличных театров «Флюгер» 11 августа вход на городскую эспланаду закрывается. Также прекращается работа фонтана. Об этом пишет ВЕТТА.

Вход на эспланаду будет открыт только до кафе в холмах со стороны улиц Ленина и Петропавловской.

Сам фестиваль пройдёт в центре Перми 12 и 13 августа с 14:00 до 23:00, вход бесплатный. В программе выступления 19 коллективов из разных городов России.

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