Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» одержали вторую победу на турнире в Омске
На этот раз был повержен уфимский ГК «Акбузат»
Продолжается предсезонный гандбольный турнир на Кубке губернатора Омской области. Пермская команда провела свой второй поединок.
Как и накануне в игре с омским «Скифом», долгое время игра была равная. Успех пришёл к подопечным Валентина Бузмакова во второй половине игры. Итоговый счет 34:30.
На данный момент «Пермские медведи» лидируют в розыгрыше Кубка, набрав четыре очка. Ближайший преследователь и соперник на 11 августа — «Динамо-Сунгуль» с двумя очками и игрой в запасе.
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