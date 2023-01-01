Андрей Стрельцов «Пермские медведи» одержали вторую победу на турнире в Омске На этот раз был повержен уфимский ГК «Акбузат» Поделиться Твитнуть

фото: ГК "Пермские медведи"

Продолжается предсезонный гандбольный турнир на Кубке губернатора Омской области. Пермская команда провела свой второй поединок.

Как и накануне в игре с омским «Скифом», долгое время игра была равная. Успех пришёл к подопечным Валентина Бузмакова во второй половине игры. Итоговый счет 34:30.

На данный момент «Пермские медведи» лидируют в розыгрыше Кубка, набрав четыре очка. Ближайший преследователь и соперник на 11 августа — «Динамо-Сунгуль» с двумя очками и игрой в запасе.





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