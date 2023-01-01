К единой системе видеонаблюдения в Пермском крае подключено более 2 тысяч камер Поделиться Твитнуть

Камеры наблюдения

Константин Долгановский

К единой системе видеонаблюдения (ЕСВН) в Пермском крае подключено более 2 тыс. камер. Об этом было заявлено на расширенном заседании правления Совета муниципальных образований Пермского края в Березниках.

ЕСВН позволяет централизованно обеспечивать безопасность благодаря своевременной идентификации и реагированию на потенциальные угрозы. На сегодня к системе подключился 31 муниципалитет. Лидерами по подключению стали Пермь, Березники, Лысьвенский и Соликамский округа.

В тестовом режиме реализован функционал по мониторингу техники безопасности на стройке. Рассматривается возможность внедрения в ЕСВН аналитики плана-графика строительства объектов.

По итогам обсуждения Совет рекомендовал к 2024 году подключить к ЕСВН все камеры, соответствующие техническим характеристикам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.