Алёна Бронникова В микрорайоне Крохалева пермяк с ножом пытался затащить гуляющих детей в кусты Мужчину удалось обезвредить Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми 9 августа у дома № 26 по ул. Муромской неизвестный мужчина с ножом попытался затащить гуляющих детей в кусты. Как рассказали очевидцы происшествия, дети сумели убежать.

Тогда мужчина исцарапал ножом несколько припаркованных рядом с домом машин. Местным жителям удалось поймать хулигана и отвести в отдел полиции.

«По данному факту в отделе полиции № 7 Свердловского района УМВД России по г. Перми зарегистрирован материал проверки. Свидетели произошедшего пояснили, что противоправных деяний в отношении детей совершено не было. Личность мужчины установлена. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося», — прокомментировали информацию «Новому компаньону» в правоохранительных органах.





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