Алёна Бронникова Почтальона из Пермского края отметили почётным знаком «За мужество» Женщина спасла на пожаре троих детей Поделиться Твитнуть

Мининформразвития и связи Пермского края

Почтальона из Пермского края Наталью Хоринову наградили почётным знаком за спасение троих детей на пожаре. Об этом сообщает региональное мининформразвития.

«Глава Минсвязи Прикамья Петр Шиловских и заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин вручили Наталье почётный знак "За мужество" — высшую награду Почты России, которой награждаются за проявленные личные качества в чрезвычайных ситуациях», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

Напомним, пожар произошёл в двухквартирном деревянном доме в п. Тюй Чернушинского округа 26 июля. Наталья Хоринова, проходя мимо одного из домов, услышала детский крик, увидела пламя и бросилась спасать людей. Дверь в дом оказалась запертой, тогда женщина камнем разбила окно и помогла эвакуироваться троим мальчикам 4, 5 и 9 лет. Они не пострадали. После этого женщина вызвала пожарных и позвонила родителям детей. Дом сгорел дотла.





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