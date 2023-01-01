Алёна Бронникова
Почтальона из Пермского края отметили почётным знаком «За мужество»
Женщина спасла на пожаре троих детей
Почтальона из Пермского края Наталью Хоринову наградили почётным знаком за спасение троих детей на пожаре. Об этом сообщает региональное мининформразвития.
«Глава Минсвязи Прикамья Петр Шиловских и заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин вручили Наталье почётный знак "За мужество" — высшую награду Почты России, которой награждаются за проявленные личные качества в чрезвычайных ситуациях», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.
Напомним, пожар произошёл в двухквартирном деревянном доме в п. Тюй Чернушинского округа 26 июля. Наталья Хоринова, проходя мимо одного из домов, услышала детский крик, увидела пламя и бросилась спасать людей. Дверь в дом оказалась запертой, тогда женщина камнем разбила окно и помогла эвакуироваться троим мальчикам 4, 5 и 9 лет. Они не пострадали. После этого женщина вызвала пожарных и позвонила родителям детей. Дом сгорел дотла.
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