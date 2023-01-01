В Пермском крае почтальон спасла из горящего дома трёх детей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Почтальон в селе Тюй Чернушинского округа Пермского края, проходя мимо одного из домов, услышала детский крик, увидела пламя и бросилась спасать людей. Дверь в дом оказалась запертой, тогда женщина камнем разбила окно и помогла эвакуироваться троим мальчикам 4, 5 и 9 лет. Они не пострадали. После этого женщина вызвала пожарных и позвонила родителям детей. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Позднее выяснилось, что 26 июля в двухквартирном деревянном доме загорелась летняя веранда. Дом сгорел дотла. Объявлен сбор помощи погорельцам.

Почтальон от общения с журналистами отказалась. Женщина заявила, что не считает свой поступок геройским.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.