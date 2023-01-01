Авиакомпании Azur Air снова выдали допуск на полёты Пермь—Занзибар Прежний допуск был отозван Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Azur Air получила от Росавиации новый допуск на осуществление перелётов из Перми в Занзибар. Компания может организовывать рейсы с частотой два раза в неделю. Соответствующий приказ Росавиации от 9 августа опубликован на сайте ведомства.

Прежний допуск, выданный авиакомпании на данное направление 31 мая 2023 года, тем же приказом отозван.

Напомним, сейчас допуск к перелётам из Перми в Занзибар также имеет Royal Flight.

Напомним, выдача Росавиацией допусков на полёты не является решением о назначении рейсов. Допуск — это право авиакомпании организовать перелёты, которым она может и не воспользоваться.

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