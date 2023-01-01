В Пермском крае пропал без вести 24-летний житель Кунгура Поделиться Твитнуть

фото: Регион 59

Поисковый отряд «Регион 59» обратился в соцсетях к жителям Пермского края с просьбой оказать помощь в поисках 24-летнего Олега Кощеева. Сообщается, что в понедельник, 7 августа, житель Кунгура ушёл из дома, и с тех пор его местонахождение не известно. Об этом пишет «Рифей».

Приметы пропавшего: рост 170 см, телосложение худощавое, волосы светлые. Был одет в серые шорты и белую футболку с рисунком кота, на голове бейсболка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в полицию или волонтёрам.

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