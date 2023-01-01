Минсоц Прикамья проверит жалобу пермячки, у которой опека силой забрала дочь Поделиться Твитнуть

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Информация о жительнице Перми, у которой опека силой забрала трёхлетнюю дочь, будет проверена министерством социального развития Пермского края. Об этом в минсоце сообщили perm.aif.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что представители опеки Кировского района отобрали малолетнюю дочь у матери-одиночки, когда они собирались пойти на пляж.

Жительница Перми считает, что такое агрессивное поведение опеки может быть связано с её жалобой на неполучение помощи по уходу за неизлечимо больной матерью, направленной в правительство региона.

В министерстве социального развития добавили, что семью поместили на социальное сопровождение и уже оказывают необходимую помощь по устройству женщины с инвалидностью в медицинское учреждение.

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