В Пермском крае осудят местного жителя за убийство 11-летней давности Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По информации, полученной от СУ Следственного комитета России по Пермскому краю, житель Прикамья, который, согласно версии следствия, ударил мужчину сковородкой 11 лет назад, всё-таки окажется на скамье подсудимых. Обвиняемый — житель Кизела, он уже имеет несколько судимостей.

Согласно проведённому следствию, в ночь на 24 июня 2012 года между обвиняемым и его знакомым, с которым они вместе выпивали в его квартире, произошла ссора. В результате обвиняемый нанёс мужчине несколько ударов по голове металлической сковородкой. После этого потерпевший вышел на улицу и потерял сознание. Его доставили в больницу, где от полученной черепно-мозговой травмы он скончался. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении многих лет.

Следователи допросили множество свидетелей, провели проверку на месте происшествия, а также сделали множество судебных экспертиз, результаты которых, вместе с другими доказательствами, позволили предъявить обвинение.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), направлено в суд.

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