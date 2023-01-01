В Пермском крае осудят местного жителя за убийство 11-летней давности
По информации, полученной от СУ Следственного комитета России по Пермскому краю, житель Прикамья, который, согласно версии следствия, ударил мужчину сковородкой 11 лет назад, всё-таки окажется на скамье подсудимых. Обвиняемый — житель Кизела, он уже имеет несколько судимостей.
Согласно проведённому следствию, в ночь на 24 июня 2012 года между обвиняемым и его знакомым, с которым они вместе выпивали в его квартире, произошла ссора. В результате обвиняемый нанёс мужчине несколько ударов по голове металлической сковородкой. После этого потерпевший вышел на улицу и потерял сознание. Его доставили в больницу, где от полученной черепно-мозговой травмы он скончался. Преступление оставалось нераскрытым на протяжении многих лет.
Следователи допросили множество свидетелей, провели проверку на месте происшествия, а также сделали множество судебных экспертиз, результаты которых, вместе с другими доказательствами, позволили предъявить обвинение.
Уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), направлено в суд.
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