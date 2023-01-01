Дмитрий Махонин вручил работникам строительной отрасли государственные и юбилейные награды Также состоялось награждение победителей первого конкурса профессионального мастерства среди строителей — «НАСТРОЙ» Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В органном зале Пермской филармонии в преддверии Дня строителя глава Прикамья Дмитрий Махонин поздравил работников отрасли с праздником и вручил государственные и юбилейные награды.

Губернатор поприветствовал участников мероприятия, заметив, что этот профессиональный праздник отмечает большое число людей. Это и те, кто непосредственно занимается строительством, и те, кто напрямую связан с отраслью — производители стройматериалов, подрядные организации, работающие в данной сфере, проектировщики и другие специалисты.

«Всеми вами к 300-летию Перми была проведена масштабная работа. Благодаря вам растут темпы строительства жилья. Возводятся социальные объекты — только в этом году в стройке находятся 18 школ. С вашим участием в регионе появляются новые дороги, и жители и гости региона оценивают их высокое качество. Со своей стороны, мы прилагаем усилия, чтобы оставалось все меньше административных барьеров для вашей деятельности, и получаем в этом вопросе поддержку Министерства строительства РФ. Желаю вам успехов и развития: вместе с ними будет преображаться и наш край!», —отметил Дмитрий Махонин.

В торжественной обстановке глава региона вручил застройщикам, производителям строительных материалов, руководителям и работникам предприятий отрасли федеральные ведомственные награды Министерства строительства и ЖКХ РФ.

Почетной грамотой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации награждена генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «КомСтрин-Пермь» Марина Коноплева.

За высокие производственные достижения и плодотворный труд Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации получили:

Дмитрий Валиев, руководитель строительно-монтажного управления общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй»;

Лаура Дудник, директор по правовым вопросам юридического департамента акционерного общества «СтройПанельКомплект»;

Антон Лекомцев, главный инженер акционерного общества «СтройПанельКомплект»;

Алексей Миллер, производитель работ общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй»;

Максим Шмидт, руководитель проекта общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй».

Также губернатор вручил сотрудникам строительной отрасли юбилейные медали «Во славу и развитие Перми». Их удостоены:

Евгений Анциферов, директор общества с ограниченной ответственностью «Сити Строй групп»;

Юрий Вшивков, машинист отливной машины пятого разряда публичного акционерного общества «Пермский домостроительный комбинат»;

Александр Гилев, заместитель технического директора акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП»;

Алексей Дроздов, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций пятого разряда участка строительно-монтажных работ акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП»;

Егор Захаров, архитектор общества с ограниченной ответственностью «Ремстройпроект»;

Александр Кашеваров, председатель правления общества с ограниченной ответственностью «Старт Сити Групп»;

Сергей Корнийчук, заместитель директора капитального строительства по генеральному подряду акционерного общества «СтройПанельКомплект»;

Павел Пиндус, начальник производства акционерного общества «Специализированный застройщик ПЗСП»;

Виктор Суетин, генеральный директор акционерного общества «СтройПанельКомплект»;

Анна Черепанова, начальник юридического отдела акционерного общества «СтройПанельКомплект».

Также в ходе мероприятия состоялось награждение победителей первого регионального конкурса профессионального мастерства среди строителей — «НАСТРОЙ».

Министр строительства Прикамья Артем Габдрахманов, приветствуя участников церемонии, отметил, что конкурс позволяет лучшим представителям строительных специальностей продемонстрировать свое мастерство в открытом состязании. «Конкурс служит стимулом развития самых базовых и самых важных в строительстве профессий — сварщик, каменщик, штукатур, он позволяет учиться и учить. Нужно конкурировать, чтобы развивать профессиональное мастерство, осваивать новые подходы и поднимать престиж строительных специальностей», — подчеркнул глава ведомства.

Среди каменщиков лучшим стал Алмаз Габдушев, ООО «П+». Его коллеги из «ЖБК-Строй» Иван Пономарев и Михаил Гладких также стали призерами в этой номинации.

В номинации Лучший сварщик первое место занял Айрат Зубайдуллин, АО «СтройПанельКомплект», второе место — Ринат Халилов, АО «Новая недвижимость», третье место — Андрей Аликин, ООО «Ярус Стандарт».

В номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»:

1 место — Денис Козелков, АО «Новая недвижимость»;

2 место — Андрей Малыгин, АО «СтройПанельКомплект»;

3 место — Мирали Саидов, ООО «РСС Инжиниринг».

В номинации «Лучший штукатур»:

1 место — Любовь Псарева, штукатур-маляр, ИП Верхозин А.А.;

2 место — Дуйшобек УУЛУ Советбек, отделочник-универсал, ООО «РСС Инжиниринг»;

3 место — Абдухамид Абдуллаев, отделочник-универсал ООО «РСС Инжиниринг».

Отметим, конкурс профмастерства среди строителей «НАСТРОЙ» был проведен Минстроем Прикамья совместно с региональной Ассоциацией «Пермские строители» и саморегулируемой организацией Союза строителей «Западуралстрой». Его основная задача — привлечь внимание к профессии, а для участников — возможность профессионального диалога друг с другом и обмен опытом.

Кроме того, на мероприятии были вручены почетные грамоты и благодарственные письма Министерства строительства Пермского края.

За многолетний добросовестный труд в сфере строительства ими награждены технический директор ООО «КомСтрин-Пермь» Вячеслав Казанцев и производитель работ монтажного участка ООО «Лифт Трейд» Максим Фалафеев.

Благодарственные письма Министерства строительства Пермского края за заслуги, достигнутые в сфере строительства, вручены:

Татьяне Зубковой, инженеру-сметчику ООО «КомСтрин-Пермь»;

Михаилу Сафронову, производителю работ монтажного участка ООО «Лифт Трейд»;

Игорю Михайлову, главному инженеру проекта ООО «Теплогазпроект»;

Андрею Косых, управляющему проектом первой категории АО «СтройПанельКомплект»;

Дарье Лебедевой, заместителю начальника производственно-технического отдела управления капитального строительства АО «СтройПанельКомплект»;

Артему Манькову, начальнику отдела строительного контроля и претензионной работы АО «СтройПанельКомплект»;

Станиславу Маховер, заместителю генерального директора АО «СтройПанельКомплект»;

Юрию Андрееву, производителю работ общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй»;

Климу Черняку, директору по строительству общества с ограниченной ответственностью «ЖБК-Строй»;

Николаю Спицину, ведущему инженеру производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью «Парма».

Также благодарственными письмами Министерства строительства Пермского края награждены коллектив общества с ограниченной ответственностью «Лифт-Сервис Монтаж» и лично директор Сергей Шохрин, а также коллективы ООО «Краснокамский завод ЖБК» и ООО «Ярус Стандарт».

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