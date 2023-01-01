ФСБ устроила погоню за грузовиком, везущим в Пермь нижнее бельё Спецслужбам поступил сигнал о бомбе в транспортном средстве Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники ФСБ устроили на федеральной трассе Пермь—Екатеринбург погоню за грузовиком, везущим в краевой центр партию нижнего белья из Китая. В спецслужбы поступил сигнал, что в машине может находиться бомба. Фургон задержали и обыскали, но ничего взрывоопасного не нашли. О происшествии сообщил телеграм-канал Ural Mash.

Позднее стало известно, что информацию о бомбе на почту сообщил брат хозяйки груза, которая держит в краевом центре магазин белья. Женщина заказала очередную партию товара с аккаунта брата, но она «зависла» на почте. Тогда бизнесвумен попросила родственника выяснить, в чём дело, и поторопить доставку. Мужчина решил, что сообщение о бомбе в посылке, которая может взорваться, если груз задержится в пути, ускорит работу почты.

Однако диспетчер передала информацию в полицию. ФСБ объявила план «Перехват». Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

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