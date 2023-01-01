В Пермском крае потушили сено, горевшее на площади 100 квадратных метров
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Вечером в среду, 9 августа, в МЧС поступило сообщение о пожаре на окраине села Большая Соснова Пермского края. Горело сено на площади около 100 кв. м.
К тушению огня было привлечено 15 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.
Ликвидировать открытое горение удалось в 22.00. Погибших и травмированных нет.
О причинах возгорания в ведомстве не сообщили. Обстоятельства пожара устанавливаются.
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