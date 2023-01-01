За июль в центре Перми составлено более 30 протоколов за парковку автомобилей на газонах Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация города Перми

За июль администрацией Ленинского района Перми составлено более 30 протоколов за парковку автомобилей на газонах. При обнаружении таких машин производится фотофиксация, далее устанавливается владелец автомобиля и в его адрес направляется уведомление о необходимости прибыть на административную комиссию, которая проводится каждый вторник.

За парковку на газоне, являющуюся нарушением правил благоустройства, на владельца транспортного средства, если это физическое лицо, накладывается административный штраф в размере 1 тыс. руб., для должностного лица штраф составляет 3-4 тыс. руб., для юридического — 15-20 тыс. руб.





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