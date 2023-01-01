За июль в центре Перми составлено более 30 протоколов за парковку автомобилей на газонах
За июль администрацией Ленинского района Перми составлено более 30 протоколов за парковку автомобилей на газонах. При обнаружении таких машин производится фотофиксация, далее устанавливается владелец автомобиля и в его адрес направляется уведомление о необходимости прибыть на административную комиссию, которая проводится каждый вторник.
За парковку на газоне, являющуюся нарушением правил благоустройства, на владельца транспортного средства, если это физическое лицо, накладывается административный штраф в размере 1 тыс. руб., для должностного лица штраф составляет 3-4 тыс. руб., для юридического — 15-20 тыс. руб.
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