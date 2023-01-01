Следователи начали проверку по факту гибели рабочего в Индустриальном районе Перми Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводят предварительное расследование по делу о гибели работника 1997 г.р. в Индустриальном районе Перми.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в дневное время 9 августа рабочие осуществляли погрузку конструкций башенного крана в грузовой автомобиль. В процессе выполнения работ один из монтажников поднялся на конструкцию, случайно поскользнулся и упал на землю, в результате чего сама конструкция обрушилась на него. В результате этого инцидента мужчина получил серьезные телесные повреждения, которые привели к его гибели.

На данном этапе следственные органы устанавливают все обстоятельства данного происшествия. Были проведены опросы лиц, ответственных за соблюдение норм и правил охраны труда на данном объекте, а также изымается соответствующая документация.

После завершения расследования следователи примут необходимые процессуальные решения в рамках действующего законодательства.

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