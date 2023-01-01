В Перми завершена приёмка образовательных учреждений к новому учебному году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми завершена приёмка к новому учебному году всех образовательных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе приёмки специалисты проверяли состояние и обеспеченность необходимым технологическим оборудованием классов, актовых и спортивных залов, технических помещений, пищеблоков. Помещения проверялись на пожарную безопасность и антитеррористическую защищённость, работу систем оповещения и пр.

Все 99 школ, 79 детских садов и 14 учреждений допобразования готовы к старту образовательного процесса в новом 2023/24 учебном году.

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