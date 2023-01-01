Пермские спасатели предотвратили гибель 11-летнего школьника Поделиться Твитнуть

Сотрудники пермской городской службы спасения предотвратили удушение пластиковой строительной стяжкой 11-летнего школьника. Играя, он надел её себе на шею, а потом не смог снять и начал задыхаться.

Как пишет perm.aif.ru, родителей дома не оказалось, позвонить им несовершеннолетний тоже не мог — его телефон принимал только входящие звонки. Тогда школьник набрал номер спасателей «112» и попросил о помощи.

Прибывшая на место бригада разрезала строительную стяжку бокорезами и спасла мальчика.

В целом, с начала августа спасатели приезжали по вызовам пермяков 80 раз. Было спасено 13 человек, в том числе троё детей.

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