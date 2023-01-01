В Пермском крае зарегистрирован четвертый случай заболевания корью Заразилась 8-летняя школьница Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зарегистрирован четвертый случай заболевания корью. Вирус был выявлен у 8-летней школьницы, вернувшегося из поездки. Сейчас он находится на лечении в медицинском центре. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проводит расследование, об этом сообщает ВЕТТА.

Ранее в регионе было выявлено три случая заражения корью, два из которых были зарегистрированы в Перми и один в Чусовом. По мнению специалистов, вирус был занесён в регион из Волгоградской области. В минздраве отметили, что заболевание не фиксировалось в Прикамье с 2019 года.

Корь-опасное инфекционное заболевание, которое может вызвать серьезные осложнения. Наиболее эффективной мерой профилактики является вакцинация.

Напомним, в середине апреля 2023 года Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью в РФ и выявлении заболевания в 44 регионах. В связи с этим во всех территориях, включая Пермский край, по 31 декабря проводится кампания по подчищающей иммунизации против кори лиц, не болевших корью и не привитых своевременно в рамках национального календаря профилактических прививок.

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