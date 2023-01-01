Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 40% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В июле 2023 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 4 млн тонн, что на 40,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в ОАО «РЖД».

За семь месяцев погружено 23,6 млн тонн (+4%). С начала года по железной дороге отправлено 8 млн тонн химических и минеральных удобрений (+4,9% к АППГ), 4,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-0,3%), 3,4 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (-7,2%), 2,7 млн тонн строительных грузов (рост в 1,5 раза), 1,4 млн тонн химикатов и соды (-2,3%), 1 млн тонн кокса (+4,8%), 308 тыс. тонн лома чёрных металлов (+19,6%).

В целом на Свердловской железной дороге в июле 2023 года погрузка составила 12,3 млн тонн, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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