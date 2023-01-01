В Перми спасатели вытащили на берег двух подростков, которых уносило течением Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В понедельник, 7 августа, едва не закончилось трагедией купание в Каме, в районе городского пляжа, двух подростков. Их стало уносить течением. Только благодаря дежурившим спасателям никто не погиб, они немедленно оказали помощь терпящим бедствие.

Кроме того, трёх купающихся без присмотра девочек 13-ти лет спасатели принудили выйти из воды. Об этом сообщили в ЕДДС Перми.

Напомним, неделей ранее, в районе Коммунального моста, также были спасены три человека, двое из которых несовершеннолетние.

Всего с начала купального сезона на водных объектах Перми утонуло 11 человек, в том числе два ребёнка.

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