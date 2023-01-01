Жителям Прикамья вернули более 21 млн рублей переплаты за ЖКУ Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

По результатам проведённых ИГЖН Пермского края с начала 2023 года проверок прикамцам вернули 21,3 млн руб. переплат за жилищно-коммунальные услуги, об этом сообщили в минЖКХ региона.

Самые большие суммы переплат выявлены в счетах за отопление — жильцам вернули более 16,8 млн руб. Из них 13 млн руб. — жителям Березников и около 2 млн руб. — жителям краевого центра.

Также были выявлены завышения сумм за электроснабжение, горячую воду, вывоз мусора, содержание общего имущества в МКД.

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