Отец троих детей упал с обрыва и разбился насмерть на базе отдыха в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В Пермском крае есть много красот, способных заманить туристов, например «Голубое озеро» в Александровском районе

Константин Долгановский

В Александровском районе Пермского края на территории туристической базы на Голубых озёрах 38-летний житель Кунгура упал с обрыва и разбился насмерть о скалы. О происшествии сообщает «КП-Пермь».

Жена погибшего собирается подать в суд на турбазу, так как считает, что организаторы места отдыха не обеспечили безопасность отдыхающих — обрыв не был ограждён.

Также женщина не исключает криминальной версии гибели мужа.

У погибшего остались трое детей.

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