Отец троих детей упал с обрыва и разбился насмерть на базе отдыха в Пермском крае
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В Александровском районе Пермского края на территории туристической базы на Голубых озёрах 38-летний житель Кунгура упал с обрыва и разбился насмерть о скалы. О происшествии сообщает «КП-Пермь».
Жена погибшего собирается подать в суд на турбазу, так как считает, что организаторы места отдыха не обеспечили безопасность отдыхающих — обрыв не был ограждён.
Также женщина не исключает криминальной версии гибели мужа.
У погибшего остались трое детей.
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