Подрядчик из Перми завышал стоимость работ по благоустройству дворов Губахи Судебные приставы принудили нарушителя погасить материальный ущерб Поделиться Твитнуть

Губаха

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Пермская подрядная организация компенсировала ущерб, причинённый мошенничеством в рамках государственной программы «Создание комфортной городской среды». Органам принудительного исполнения пришлось применить ряд мер, чтобы заставить нарушителя выполнить решение суда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Ранее руководитель предприятия заключил контракт с муниципалитетом города Губаха. В соответствии с этим договором подрядчик должен был преобразить несколько жилых территорий в районном центре. Счета за выполненные работы подрядчик представлял сам, поскольку он был и главным бухгалтером компании. Используя свое положение, он преднамеренно завысил стоимость работ, совершив хищение бюджетных средств. Вина его была доказана в ходе уголовного дела, и суд обязал его выплатить компенсацию в размере 400 тыс. руб. в рамках гражданского иска.

Исполнение судебного решения возложили на судебных приставов в отделе Дзержинского района Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Пермскому краю. В ходе исполнительного производства органы власти вынесли постановления, ограничивающие возможности задолжавшего в отношении регистрационных действий на автотранспортных средствах и запрещающие ему выезд из России. Также были направлены запросы в регистрирующие органы для выяснения имущественного положения преступника. С информацией от Росреестра стало известно, что у него имеется доля недвижимости в Губахе, на которую также было наложено ограничение. Только после этого должник явился в органы исполнительной власти и погасил всю сумму задолженности.

Как только платеж будет перечислен взыскателю, исполнительное производство будет считаться завершённым.

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