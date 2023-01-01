Шквал 7 августа повалил деревья в Перми и Добрянке На Гайве повреждены три автомобиля Поделиться Твитнуть

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Шквал, наблюдавшийся вечером 7 августа, повалил деревья в Перми и в Добрянке. По данным метеостанций, порывы ветра в Добрянке составили 15 м/с, на метеостанции Пермь 16 м/с. Однако судя по последствиям, локально ветер мог усиливаться до 20-22 м/с. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

На Гайве у дома № 93 по ул. Кабельщиков упавшее дерево повредило три автомобиля, припаркованных во дворе.

Также минувшим вечером при прохождении холодного фронта отмечались грозы по северу и востоку края. Они сопровождались небольшими, а по северу умеренными дождями. Так, в Гайнах выпало 13 мм осадков.

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