В Прикамье СКР выясняет причину гибели найденного мёртвым в реке Ирень мужчины Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Следком начал проверку по факту обнаружения в реке Ирень у деревни Биктулка Октябрьского округа Пермского края тела мужчины. Как сообщили в СКР сайту perm.aif.ru, выясняется причина гибели и обстоятельства происшествия.

Во вторник, 8 августа, в соцсетях появились сообщения, что в реке нашли утонувшую машину, а затем и тело человека. На место происшествия вызвали полицию. На берегу обнаружены пустые бутылки из-под алкоголя и личные вещи. Вероятно, здесь отдыхала компания из нескольких человек.

Автомобиль из реки уже достали.

фото: ЧП ДТП Пермь

Следователи примут процессуальное решение после окончания проверки.

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