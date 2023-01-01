В ходе спецоперации погиб доброволец из Карагайского округа Прикамья Александра Югова похоронят 8 августа Поделиться Твитнуть

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В ходе СВО 10 июля при выполнении боевой задачи погиб Александр Югов из с. Юрич Карагайского округа Прикамья, об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким солдата.

Александр вступил в ряды Вооружённых сил России добровольцем. Ему было 46 лет.

Прощание с бойцом пройдёт 8 августа в 13.00 в с. Юрич, ул. Молодёжная, 9.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Прикамье погиб вернувшийся из зоны СВО штурмовой медик Анатолий Глухов. Бойца похоронили 5 августа.

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