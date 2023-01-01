В ДТП в Прикамье погиб вернувшийся из зоны СВО штурмовой медик Анатолий Глухов Бойца похоронили 5 августа Поделиться Твитнуть

Анатолий Глухов

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В Пермском крае 4 августа в дорожно-транспортном происшествии погиб штурмовой медик и участник СВО Анатолий Глухов. Он был за рулём BMW, который столкнулся с пустым автобусом. Легковая машина загорелась, водитель скончался на месте. Как сообщила в соцсетях сестра трагически погибшего мужчины Екатерина Ефремова, авария случилась около 06.50 на автодороге Чернушка — Тюш.

Женщина рассказала, что Анатолий заключил контракт на полгода с ЧВК Вагнер. участвовал в боях за Угледар и Бахмут, награждён четырьмя медалями. В Бахмуте в конце контракта он получил тяжёлое огнестрельное ранение от снайпера. Вернулся домой 19 апреля.

«Ты для меня был не просто братом, а намного больше. Я тебя растила, кормила, ездила с тобой на соревнования по боксу, и просто была тебе другом. Другом была до конца твоих дней, как же я тебя ждала, Толян. Теперь, ты мой ангел. Я обещаю, буду сильной и счастливой. Ты рядом со мной, родной», — написала женщина и разместила на своей странице трогательное видео встречи брата после его командировки на фронт.

Бойца похоронили 5 августа в Чернушке.

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