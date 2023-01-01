Пермскому краю уменьшили субсидию на модернизацию первичного звена здравоохранения на 174,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компнаьон"

Правительство России объявило об уменьшении субсидирования модернизации первичного звена учреждений здравоохранения в 61 регионе РФ. В целом, программа сокращена на 2,4 млрд руб. Половина высвобожденных средств (1,2 млрд руб.) направлена на развитие системы здравоохранения в новых территориях России (ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях). Об этом пишет газета «Ведомости».

В частности, Пермскому краю сократят финансирование на 174,5 млн руб. до 1,6 млрд. Это третье место по объёмам сокращения. Первые два занимают Нижегородская область, где сократят субсидию на 250 млн руб. до 2,5 млрд, и Свердловская область — на 199 млн руб. до 2,7 млрд.

Финансирование для 19 регионов осталось на прежнем уровне.

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