Предложение президента пересадить чиновников на отечественные авто поддерживают 76% пермяков Поделиться Твитнуть

Предложение президента Владимира Путина пересадить госслужащих на автомобили российского производства поддерживают 76% жителей Перми. Опрос провёл сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Респонденты так обосновали своё мнение: «Пусть развивают российский автопром», «Мы тоже можем строить». Чаще остальных за инициативу выступают люди старше 45 лет (81%).

Против подобного предложения высказались 15% опрошенных. По их мнению, существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения.

Одна из жительниц заявила: «Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто это наказание».

Напомним, в конце 90-х годов прошлого века вице-премьер правительства РФ Борис Немцов уже пытался пересадить чиновников на отечественные машины. По его предложению президент РФ Борис Ельцин подписал распоряжение «О вопросах обеспечения автотранспортом федеральных органов власти», запрещающее тратить средства федерального бюджета на покупку и аренду легковых автомобилей иностранного производства для обеспечения автотранспортом федеральных органов власти. Фактически распоряжение выполнено не было, на российские машины пересели лишь отдельные чиновники.

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