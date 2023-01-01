Из порыва водовода в Перми затопило улицу Карпинского Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского / фото: domofoto.ru

В понедельник, 7 августа, около 14 час. из-за прорыва магистрального водовода диаметром 90 см затопило часть ул. Карпинского в Индустриальном районе Перми. О происшествии сообщает «Рифей».

В компании «Новогор-Прикамье» рассказали, что на месте ЧП по ул. Карпинского, 67 работают аварийные бригады. Специалисты устраняют утечку. О сроках ремонта и об отключении воды в жилых домах не сообщается.

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