Алёна Бронникова В Пермском крае 8 августа ожидается сильный дождь и гроза Жителям региона напоминают о мерах безопасности Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В отдельных районах Пермского края 8 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевое МЧС, в регионе возможна гроза, а ночью в горно-восточных территориях пройдёт сильный дождь.

В течение дня температура воздуха может незначительно понизиться до +23...+27 градусов.

«Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. В период грозы воздержитесь от прогулок и поездок, покиньте открытое пространство, укройтесь в помещении. Находясь на улице, не прячьтесь под высокими деревьями», — напоминают спасатели.

Ранее сообщалось о том, что на предстоящей неделе 7-11 августа неделя ожидается теплее климатической нормы на три градуса. Осадков будет мало, основная часть выпадет в понедельник-вторник, а температура днём будет подниматься до +23…+29°С.





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