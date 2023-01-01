Алёна Бронникова В Прикамье отремонтировали мост через ручей на автомобильной дороге Очёр—Верещагино—Сива Работы проводились с марта 2023 года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В д. Савичи Сивинского округа завершился ремонт моста через ручей на автомобильной дороге регионального значения Очёр—Верещагино—Сива. Его общая протяжённость составляет 9,39 м. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, работы проводились по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в рамках федеральной программы «Мосты и путепроводы».

В минтрансе Прикамья подчеркнули, что мост был построен в 1986 году, в 2014-м его впервые капитально отремонтировали. Вскоре объект снова потребовал обновления. Сейчас на месте старого аварийного сооружения появилась новая арочная конструкция и габионы, на откосе насыпи подрядчик оборудовал локальные очистные сооружения, на проезжей части уложил новое асфальтобетонное покрытие и нанёс дорожную разметку, а для пешеходов с обеих сторон обустроил тротуары.

Благодаря федеральной программе в 2022 году были отремонтированы 11 мостов в Пермском, Добрянском, Частинском, Юсьвинском, Кочёвском, Уинском, Бардымском и других муниципалитетах, отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. В этом году количество объектов было увеличено до 19. Глава региона подчеркнул, что реализация проекта позволяет поддерживать дорожную сеть в нормативном состоянии и снизить уровень аварийности.

Ремонт моста в д. Савичи начался в марте 2023 года. Он стал первым объектом в Пермском крае, работы на котором начались в 2023 году в рамках программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы проводила подрядная организация ООО "МостСтройГарант".

Мост играет важную роль не только для местных жителей, но и для большого количества прикамцев из других территорий, так как он связывает населённые пункты Очёрского, Верещагинского и Сивинского округов. Также магистраль имеет выходы на автомобильные дороги федерального значения М7 «Волга» и Р243 «Кострома—Шарья—Киров—Пермь».





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