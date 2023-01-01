Елена Синица В Прикамье начали ремонт моста через ручей на автомобильной дороге Очёр—Верещагино—Сива Его общая протяжённость 9,39 метра Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Прикамье начался ремонт моста через ручей на автомобильной дороге регионального значения Очёр—Верещагино—Сива общей протяжённостью 9,39 м. Это первый объект в Пермском крае, работы на котором начались в 2023 году в рамках программы «Мосты и путепроводы» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Этот мост играет очень важную роль не только для местных жителей, но и для большого количества прикамцев из других территорий, так как он связывает населённые пункты Очёрского, Верещагинского и Сивинского округов. Также магистраль имеет выходы на автомобильные дороги федерального значения М7 «Волга» и Р243 «Кострома—Шарья—Киров—Пермь».

В минтрансе Прикамья подчёркивают, что мост был построен в 1986 году, в 2014-м его впервые капитально отремонтировали. Теперь объект снова требует обновления. Так, на откосе насыпи будут устроены локальные очистные сооружения, которых ранее не было.

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