Первый этап капремонта берегоукрепления набережной Закамска прошёл приёмку Работы исполнены без отставания от графика Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По объекту «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной Воткинского водохранилища в Кировском районе Перми, I этап» 4 августа проведена приёмка. Комиссия заключила, что объект завершён в полном объёме. Об этом сообщили в районной администрации.

В рамках этапа произведён капитальный ремонт бетонной облицовки берегоукрепления на участке в 1,1 км, устроен упорный зуб из бутового камня для обеспечения устойчивости облицовки, произведён капитальный ремонт восьми лестничных сходов к реке. Отмечается, что работы исполнены без отставания от графика.

Параллельно с капремонтом берегоукрепительных сооружений продолжается капитальный ремонт сквера на набережной Камы. На участке от ДК им. Кирова до ул. Чистопольской произведён монтаж скамеек и урн, устанавливаются пешеходные ограждения вдоль променадной части. На участке от ДК им. Кирова до ул. Шишкина идёт устройство дорожной одежды тротуаров, монтаж водоотводных лотков и ремонт существующих лестничных маршей.

Согласно муниципальному контракту, срок окончания работ — 30 ноября 2023 года.

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