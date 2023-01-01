Клещевым вирусным энцефалитом заболели 36 жителей Пермского края Болезнью Лайма — около 100 человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала сезона зарегистрировано 100 случаев заболевания болезнью Лайма и 36 — клещевым вирусным энцефалитом. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У детей зарегистрировано три случая вирусного энцефалита и один болезни Лайма.

Всего с укусами клещей в медучреждения Прикамья обратилось 13 778 чел., в том числе 2892 ребёнка.

Чаще всего с клещами «встречались» в следующих территориях: Пермский МР — 2009, Кунгурский МО — 584, Краснокамский ГО — 753, Добрянский ГО — 810, Чайковский ГО — 613.

Более 7 тыс. укусов клещей зафиксировано при посещении индивидуальных садов; 3444 — во время похода в лес, 2892 — на придомовой территории частного сектора.

Почти 40% клещей были заражены иксодовым боррелиозом (болезнь Лайма), 1,3% — клещевым вирусным энцефалитом.

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