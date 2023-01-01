Выдачи льготной ипотеки в Прикамье выросли вдвое Объёмы продаж жилищных кредитов увеличились на четверть Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Клиенты ВТБ в Пермском крае за январь-июль 2023 года оформили ипотечные кредиты на 7,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объёмы продаж жилищных кредитов выросли на четверть. Выдачи льготной ипотеки при этом увеличились в два раза.

С начала года заёмщики ВТБ в регионе провели 2,2 тыс. ипотечных сделок. Средний чек жилищного кредита таким образом составляет 3,5 млн руб. На выдачи по льготным госпрограммам приходится более 40% предоставленных за семь месяцев займов — 3,3 млрд руб. Более 60% этой суммы, 2 млрд руб., составляет семейная ипотека, еще 1,2 млрд руб. — кредиты на приобретение жилья в новостройках, оставшаяся часть — ипотека для ИТ-специалистов.

«Льготная ипотека — драйвер рынка новостроек и главный инструмент поддержки клиентов, приобретающих первичную недвижимость. В Пермском крае по итогам семи месяцев 2023 года мы фиксируем более чем двукратный рост выдач жилищных кредитов по госпрограммам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевую роль здесь сыграла модернизация условий семейной ипотеки, благодаря чему получить средства по льготной ставке могут все семьи с двумя несовершеннолетними детьми, и многие жители Прикамья активно пользуются этой возможностью», — отмечает управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников.

Во всех банках за семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн руб., что на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% — рекордного 2021-го. С учётом текущей динамики спроса на жилищные кредиты, в этом году их объём впервые в истории России может значительно превысить 6 трлн руб. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок на сумму более 675 млрд руб. В июле банк оформил 24,6 тысяч жилищных кредитов на 123 млрд руб., что на треть выше пикового значения за аналогичный период 2021 года. ВТБ в этом году также планирует установить рекорд продаж и выдать клиентам на покупку недвижимости более 1,3 трлн рублей, что на 37% превысит итоги прошлого года и на 11% — исторического результата 2021 года.

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