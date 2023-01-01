Жителям Прикамья продлят возможность выкупать землю без торгов под личное подсобное хозяйство Поделиться Твитнуть

Группа депутатов Заксобрания Пермского края внесла в региональный парламент законопроект о продлении возможности гражданам выкупать земельные участки без торгов под личное подсобное хозяйство. Также изменения позволят выкупать участки под организацию рекреационной зоны, производственной деятельности и для нужд промышленности.

Речь идёт о земельных участках из государственной собственности и тех участках, госсобственность на которые не разграничена.

Законопроект внесён в соответствии с федеральными нормами прошлого года, которые были продлены в 2023 году в качестве антикризисной меры.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании заксобрания в августе, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

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